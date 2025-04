Jardim detalha motivos de Dudu e Gabigol estarem no banco do Cruzeiro

Contratados a peso de ouro e com muita badalação para a temporada, Gabigol e Dudu viraram reservas no Cruzeiro sob o comando de Leonardo Jardim. Isso aconteceu no empate diante do São Paulo, no Morumbis, e na vitória sobre o Bahia, na última quinta-feira (17), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

Kaio Jorge aproveitou a chance enquanto os dois atacantes ficaram no banco. Ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0. Lucas Romero também balançou as redes.

VEJA: Cruzeiro faz 3 a 0 no Bahia em seu melhor jogo na temporada

“Eu não gosto de individualizar. Com certeza, temos jogadores com um currículo extraordinário, mas, no momento da equipe, escolhi outras opções. Quando o jogador tem a oportunidade de mostrar seu valor, ele precisa performar. E repeti a escalação porque achei que os 11 contra o São Paulo fizeram um grande jogo no Morumbis e mereciam mais uma chance. E acabaram mostrando resultado. Enquanto mantiverem o desempenho, vou apoiá-los como titulares”, disse o técnico do Cruzeiro.

Entraram em campo somente com a vitória garantida do Cruzeiro

Diante do Bahia, Gabigol e Dudu entraram em campo com o jogo já resolvido, aos 30 minutos do segundo tempo. O resultado, aliás, pode dar mais confiança ao técnico, que ainda sofre com a pressão por resultados. Agora, o time mineiro soma sete pontos e enfrentará o Bragantino no domingo (20), fora de casa.

“Com certeza, é função deles, como profissionais, apoiar quando entram e dar o máximo. É isso que esperamos como treinadores, diretores e torcedores. Queremos que todos os jogadores, mesmo os que não jogam, estejam imbuídos do mesmo espírito. No futebol, se não formarmos uma família, se não jogarmos uns pelos outros, não vamos conquistar objetivos vitoriosos. Buscamos um grupo coeso”, concluiu o comandante celeste.

