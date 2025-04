Helicóptero de Neymar tem banco personalizado com símbolo do Batman

Banco de couro com símbolo do Batman nó helicóptero de Neymar - (crédito: Reprodução/Twitter )

O helicóptero de Neymar,que está impedido de voar pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),tem a parte interior personalizado de Batman, um dos super-heróis preferidos do atacante. Vale ressaltar que também tem a customização com as inicia do jogador, na causa da aeronave.

Assim, os bancos de couro para os passageiros são preto e tem o símbolo do Batman na parte superior, onde a pessoa que estiver sentada coloca a cabeça.

Vale ressaltar, portanto, que o jogador é muito fã do super do super herói e está sempre aparecendo com algum adereço ou objeto que remete ao Batman.

O helicóptero não pode ser utilizado pelo craque pois o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) venceu. No entanto, é o meio de transporte que o jogador costuma utilizar durante suas folgas.

Neymar recebeu críticas por causa do Batman

Recentemente, Neymar recebeu críticas por aparecer na concentração do jogo do Santos vestido de Batman. Ele usou a camisa do super-herói no confronto da equipe contra o Bahia, quando ele ainda estava na antiga lesão e desfalcando o time.

Assim, o Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa “Os Donos da Bola”, fez novas críticas ao atacante do Peixe – os dois vêm trocando farpas recentes.

“O Batman está no Santos. E o Robin? Daqui a pouco é a Mulher Biônica, o Cyborg, o Fantasma, a She-Ra.. Vocês ficam pagando pau para Neymar. O cara foi de Batman, não levou o Robin, não levou a Mulher Maravilha”, ironizou Neto.

Como resposta às críticas de Neto, Neymar usou as redes sociais para postar uma série de fotos de acessórios e adereços que tem do Batman, entre eles um boneco, um chinelo e um relógio.

Aliás, a joia custa mais de R$1,5 milhão, chamada de Gotham City. O relógio, portanto, é fruto de um trabalho conjunto da Jacob & Co., da Warner Bros e da DC Comics. Assim, a peça foi inspirada em Bruce Wayne e no próprio Batman, trazendo características de ambos os personagens.

