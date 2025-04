São Paulo volta a treinar e terá mudança no ataque para enfrentar o Santos

O São Paulo voltou a treinar nesta sexta-feira (18), após empate em 2 a 2 com o Botafogo, e iniciou preparação para enfrentar o Santos, às 16h (de Brasília), no Morumbis. Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía terá, pelo menos, uma mudança certa no time, por conta da grave lesão do argentino Calleri.

Na reapresentação do elenco, quem atuou por mais de 45 minutos contra o Alvinegro, no Estádio Nilton Santos, fez atividades de mobilidade, força preventiva e uma corrida no gramado, além de finalizar o cronograma de recuperação muscular.

A novidade ficou por conta do jovem Lucca, que participou destas atividades. O jovem, que atuou pelo sub-20 também contra o Botafogo, na última quarta, será integrado ao plantel principal e passará a ser relacionado pelo treinador para as partidas do Tricolor.

Os demais jogadores fizeram um trabalho de posse de bola. Em seguida, houve uma atividade de ataque contra defesa. Por fim, Zubeldía promoveu um jogo em espaço reduzido no CT da Barra Funda.

Calleri fez tratamento no Reffis Plus nesta sexta-feira. O atacante passará por cirurgia na próxima semana para corrigir a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Dessa maneira, o treinador analisa opções no plantel do São Paulo para substituir o argentino. Atualmente, a vaga está com André Silva, que marcou um dos gols sobre o Botafogo.

Assim, um possível São Paulo para enfrentar o Santos tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira (Cédric Soares), Ferreira e André Silva.

O Tricolor busca sua primeira vitória na competição após empatar os quatro jogos iniciais. A equipe está na 16ª colocação, com quatro pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.