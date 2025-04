Flamengo e Santos contribuem com a Globo durante rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

As transmissões do Campeonato Brasileiro de 2025 têm rendido excelentes números à TV Globo, sobretudo nas principais praças — ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo. Na noite de quarta-feira (16), por exemplo, a emissora atingiu os maiores índices do ano com as partidas exibidas nessas duas regiões. A categórica goleada do Flamengo sobre o Juventude, por 6 a 0, assumiu o recorde do Ibope.

De acordo com a Kantar Ibope Media, a goleada rubro-negra registrou 30 pontos de audiência e 48% de participação no total de televisores ligados no Rio. Resultado este que superou o recorde anterior, alcançado no domingo (13), também com um jogo do Flamengo — na ocasião, contra o Grêmio — que havia atingido 25 pontos e 43% de share.

A partida ainda rendeu audiência à programação seguinte da emissora, o programa “Segue o Jogo”. Os dados do período da exibição alcançaram sua melhor marca em 2025: 18 pontos de audiência e 38% de participação.

Audiência na capital paulista

Em São Paulo, a partida entre Santos e Atlético-MG, realizada no mesmo dia, também trouxe índices expressivos. A vitória do time paulista por 2 a 0, exibida entre 21h31 e 23h30, alcançou 17 pontos de audiência e 31% de share. Anteriormente, os melhores resultados no estado registraram média de 15 pontos e 29% de participação.

A métrica de audiência da Kantar Ibope também evidencia a relevância desses números. Em São Paulo, cada ponto equivale a 77.488 domicílios e 199.313 pessoas, enquanto no Rio a representatividade é de 48.836 lares e 120.893 telespectadores por ponto.

Próximos jogos na Globo

A quinta rodada do Brasileirão reservam jogos de Santos e Botafogo em TV aberta pelo canal. O clássico paulista contra o São Paulo, no Morumbis, será transmitido na capital paulista. Já no Rio, a exibição da vez acontecerá diretamente do Nilton Santos, no reencontro do atual campeão da América com o Atlético-MG, às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.