Tchê Tchê desfalca o Vasco contra o Flamengo

O volante Tchê Tchê será mais um desfalque do Vasco contra o Flamengo, no clássico deste sábado (19), no Maracanã. A comissão técnica do Cruz-Maltino o liberou para cuidar problemas pessoais.

Afinal, o filho recém-nascido do atleta passa por problemas de saúde, segundo informações de Venê Casagrande, do “SBT”, desta sexta-feira (18). Dessa forma, a exemplo do jogo contra o Ceará, na última terça-feira (15), ele sequer constará entre os relacionados de Fábio Carille.

Tchê Tchê já não treinara na quinta-feira (16), sendo novamente liberado nesta sexta por conta do problema pessoal. Assim, ele se junta a Payet como desfalque para o clássico deste sábado com o Flamengo.

O volante de 32 anos, contratado sem custos junto ao Botafogo para a temporada 2025, tem 14 jogos pelo Vasco no ano. São, assim, 892 minutos para o jogador, décimo em minutagem dentro do elenco. Apesar de ainda não marcar com a camisa cruz-maltina, o jogador tem três assistências, sendo o principal garçom (ao lado de Payet) no ano. Sua última partida foi na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, no último sábado (12), em São Januário. Ele foi titular e atuou por 62 minutos, até sair para a entrada de Jair. O camisa 8 deverá ser seu substituto contra o arquirrival Flamengo, atuando no meio-campo ao lado de Hugo Moura e Paulinho.

