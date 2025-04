Vasco x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora do primeiro clássico carioca do Brasileirão-2025! Neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã, pela quinta rodada da competição. Em jogo, um longo tabu vascaíno, que vem de derrota para o Ceará. Já o Rubro-Negro vem com a moral elevada após golear o Juventude por 6 a 0, também no Maior do Mundo. Vejamos, então, como chegam os eternos rivais para este jogaço na capital carioca.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime via streaming.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino chega pressionado para o Clássico dos Milhões, já que não vence o maior rival há dois anos. Para piorar, a última vitória sobre o Fla em jogos do Brasileirão foi em 2015. O recorte recente, aliás, é péssimo: apenas dois triunfos nas últimas 32 partidas entre os grandes rivais do Rio de Janeiro. Só em 2025 já são três jogos, com três vitórias do arquirrival.

Para este duelo, o técnico Fábio Carille terá o importante retorno de Coutinho, poupado diante o Ceará, na última terça-feira (15). Na ocasião, o Vasco perdeu por 2 a 1, com atuação criticada pela torcida, especialmente do setor defensivo.

No entanto, Carille tem desfalques para lidar. Afinal, Payet, com lesão no joelho, sequer constará entre os relacionados. O mesmo vale para Mauricio Lemos, que se recupera de uma fratura na costela. Já Tchê Tchê segue fora para acompanhar a família por problemas pessoais. Benjamin Garré, que vem de exibições criticadas, deve perder a vaga e ficar no banco. Há dúvida neste setor, já que Adson, Rayan ou Paulinho podem atuar em seu lugar. Caso o último seja o escolhido, o Vasco ficaria com três homens de meio-campo.

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem de uma grande goleada – a maior do Brasileirão até o momento, aliás. Foi na quarta (16), contra o Juventude, quando fez 6 a 0 no Papo. A partida marcou o retorno de Pedro às redes, já que o camisa 9 marcou duas vezes, seus primeiros desde a grave lesão no joelho direito. No entanto, é provável que o craque siga como opção no banco de reservas.

Um desfalque certo é o de Alex Sandro, com edema na coxa esquerda. Assim, Ayrton Lucas deve substituí-lo na lateral-esquerda. Léo Ortiz, De la Cruz e Bruno Henrique, que começaram o duelo contra o Juventude no banco, devem entrar nas vagas de Danilo, Allan e Michael, respectivamente.

Uma curiosidade do confronto é que dois dos artilheiros do Brasileirão se enfrentarão neste sábado. Vegetti, do Vasco, e Arrascaeta, do Fla, têm quatro gols cada e empatam com Pedro Raul (Ceará) no quesito. O camisa 99 do time de São Januário marcou nas últimas três partidas.

VASCO x FLAMENGO

Brasileirão – 5ª rodada

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (CE)

Data e horário: sábado, 19/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Mateus Carvalho), Adson (Rayan/Paulinho), Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, De la Cruz e Gerson; de Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

