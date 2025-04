Técnico sub-20 do Fluminense fala sobre primeira vitória no comando do time no Brasileirão

A vitória do Fluminense sobre o Santos na última quarta-feira (16), no CT Rei Pelé, marcou o primeiro triunfo do técnico Felipe Canavan à frente do sub-20 da equipe no Brasileirão. E o comandante falou ao site oficial do clube sobre a vitória, revelando ainda ver a situação tricolor na tabela como incômoda. O Fluminense surge na 14ª posição, com sete pontos.

“Estamos em uma situação ainda um pouco incômoda, mas precisamos valorizar muito a conquista de quatro pontos fora de casa e em campos dificílimos, onde a bola anda rápido, contra adversários extremamente qualificados, agressivos e adaptados a esse piso. É fundamental para nossa caminhada”, disse.

Canavan, então, falou sobre o triunfo em si, que tirou a invencibilidade do Santos na competição. Além disso, fez o Flu se aproximar dos santistas na tabela.

“Foi um jogo franco, aberto, de equipes grandes, e acabamos premiados com um gol no final por acreditar e saber nos defender em um momento desafiador que tivemos em boa parte do segundo tempo. Falei aos jogadores, logo no meu primeiro dia, que tínhamos que nos dar uma resposta. A primeira deve ser sempre para nós mesmos. Vejo que eles estão muito interessados, então estou muito feliz”, revelou Canavan.

Fluminense enfrenta o América-MG

Posteriormente, o treinador projetou o próximo compromisso do Fluminense na competição. É na quarta (26), contra o América-MG, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela sétima rodada.

“Sabemos que o desempenho é muito importante, mas a vitória é o que chancela as ideias e renova os níveis de confiança e coragem da equipe. Vi um grupo de jogadores muito maduro e estou feliz com esse momento. Vamos trabalhar para entender como competir ainda melhor, pensando em evoluir semana a semana. Agora, descansados, é recuperar nossos atletas e olhar para o América-MG, para tentar fazer mais um bom jogo em casa”, encerrou.

