Ramón Díaz se desdepe dos jogadores do Corinthians: ‘Grande trabalho’

Após oito meses de trabalho, Ramón Díaz se despede do Corinthians. Mesmo com a conquista do Campeonato Paulista na temporada, o treinador não resistiu ao início ruim no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Assim, o clube alvinegro desligou o técnico na última quinta-feira (17), um dia após a derrota para o Fluminense em casa.

Portanto, nesta sexta-feira (18), o comandante argentino foi ao CT Joaquim Grava na companhia de seu filho Emiliano, auxiliar técnico, que também deixa o clube. A dupla, então, teve uma última conversa com o elenco. O momento foi registrado pela Corinthians TV, que também gravou uma mensagem dos profissionais para o Alvinegro.

“Primeiro, quero agradecer ao clube e ao Fabinho por nos dar a possibilidade de participar desse clube. Para nós, foi um grande trabalho. Muito obrigado por tudo e nos vemos”, disse Ramón Díaz.

Já Emiliano Díaz destacou que não vai esquecer os momentos vividos no Timão e que o clube é o maior do Brasil. Além disso, garantiu que seguirá torcendo pelo time paulista.

“Quero agradecer ao clube, sobretudo ao grupo. Foram oito meses de aprendizado com erros e virtudes, mas sempre deixamos o coração aqui. Quero agradecer ao Fabinho, que nos ajudou muito, ao staff, aos funcionários, ao pessoal do hotel. Foram oito meses que não vamos esquecer nunca, tive o privilégio de dirigir o maior do Brasil. Obrigado e perdão, Fiel! Obrigado por tudo, vocês têm um torcedor a mais aqui”, declarou o ex-auxiliar.

Já sem Ramón Díaz, o Corinthians se prepara para encarar o Sport neste sábado (19), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a 14ª posição do torneio, com quatro pontos. Orlando Ribeiro, técnico interino, comandará a equipe no duelo.

