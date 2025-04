Escalação do Vasco: Coutinho retorna ao time para clássico contra o Flamengo; Tchê Tchê segue fora

O Vasco terá a volta de Philippe Coutinho para o clássico deste sábado (19), contra o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Por outro lado, Tchê Tchê segue fora do time, e Garré deve perder a posição na ponta direita.

Enquanto o meia foi poupado do duelo contra o Ceará na última terça-feira, o volante continua sem condições de ir a campo devido a um problema familiar. Já a situação de Garré é de ordem técnica. Contratado nesta última janela de transferências, o argentino apresenta desempenho abaixo do esperado e foi substituído, inclusive, no intervalo do jogo na Arena Castelão.

Assim, o técnico Fábio Carille deve apostar no atacante Adson, recuperado de uma cirurgia no joelho direito. Mas Rayan também disputa a vaga. Já o defensor uruguaio Mauricio Lemos deve seguir como desfalque, visto que se recupera de fratura na costela. Carille, portanto, manterá a dupla de zaga com João Victor e Lucas Freitas.

Entretanto, caso decida por uma formação que reforce o meio de campo, o treinador cruz-maltino pode apostar em mais um volante ao lado de Hugo Moura. Assim, Jair se torna a principal opção para começar o clássico. Mateus Carvalho, o Cocão, corre por fora.

Escalação do Vasco

O provável time que entrará em campo tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Mateus Carvalho) e Coutinho; Adson (Rayan ou Paulinho), Nuno Moreira e Vegetti.

Tanto cruz-maltinos quanto rubro-negros tiveram bom início de campeonato. Enquanto o Gigante da Colina soma seis pontos, o Rubro-Negro lidera com dez somados. O Clássico dos Milhões vale pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30.

