Brasileirão já tem média de um técnico demitido a cada rodada

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro fez mais duas vítimas entre os treinadores. As diretorias de Grêmio e Corinthians demitiram Gustavo Quinteros e Ramón Díaz, respectivamente. Já é a quarta dispensa de técnico desde o início da competição. Logo na primeira rodada, o Fluminense deu o bilhete azul a Mano Menezes e, na terceira, o Santos interrompeu o trabalho de Pedro Caixinha.

No Tricolor Gaúcho, a goleada de 4 a 1 para o Mirassol, no interior paulista, foi o empurrão que faltava para a queda de Quinteros. O argentino naturalizado boliviano chegou ao clube no começo da temporada, embalado pela conquista do Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield, em 2024.

No entanto, já iniciou o Brasileiro pendurado na brocha, após perder o Estadual para o Internacional, interrompendo uma série de sete títulos gaúchos em sequência do Imortal. Na competição nacional, o Grêmio estreou com vitória sobre o Atlético-MG, mas depois foram três derrotas consecutivas, a última de forma humilhante.

No Corinthians, o argentino Ramón Díaz chegou em meados de 2024 e conseguiu a arrancada que tirou o Timão do Z-4 e o levou à pré-Libertadores. A equipe fracassou em conseguir a vaga à fase de grupos, mas conquistou o Campeonato Paulista na decisão com o Palmeiras. A partir daí, houve uma queda acentuada de produção, com apenas uma vitória em seis jogos – pelo Brasileiro e pela Sul-Americana.

Na verdade, o futebol brasileiro é especialista em triturar treinadores. O calendário não dá tempo aos técnicos e a torcida tem tolerância zero com os maus resultados. Não à toa, por enquanto, a média é de uma demissão a cada rodada. Certamente, muitas outras virão. A única dúvida é: quem será o próximo?

