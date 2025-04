Grêmio x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Internacional se encontram pela quarta vez na temporada, neste sábado (19). Dessa vez, o clássico será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Gre-Nal ocorrerá, às 21h, na Arena, e os arquirrivais chegam ao embate em situações completamente distintas. Inclusive, no atual cenário, o Colorado conserva uma invencibilidade de sete jogos diante do Imortal, situação que servirá como motivação para ambos os lados.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

Ainda em momento irregular, com a alternância entre resultados positivos e negativos, o Imortal vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, para Flamengo e Mirassol, respectivamente. Em contrapartida, mesmo nas vitórias, a equipe não apresentava performance convincente. O desempenho aquém das expectativas, sem indícios de evolução, marcou o fim do trabalho de Gustavo Quinteros.

Após a diretoria do Tricolor Gaúcho decidir pela demissão do treinador argentino, a equipe será comandada interinamente por James Freitas. O profissional contará com o retorno do atacante Cristian Olivera. Isso porque o uruguaio voltou a participar normalmente das atividades após se recuperar da extração de um dente. Portanto, há uma disputa em aberta pela titularidade nas pontas entre o camisa 99, Amuzu e Pavón. Um incentivo a mais para o Imortal será manter o bom retrospecto sobre o rival na Arena. O resultado negativo no jogo de ida da final do Gauchão foi apenas o terceiro na história. Nos demais 22 confrontos, foram nove triunfos do Grêmio e 13 empates.

Como chega o Internacional

O Colorado perdeu a sua invencibilidade de 17 jogos depois de sofrer a sua primeira derrota na temporada. Na última quarta feira (16), o Inter perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, no Beira-Rio. Apesar disso, o episódio não teve forte impacto na confiança da equipe. Roger Machado provavelmente contará com as voltas de Juninho e Victor Gabriel à lista de relacionados.

O segundo tem até chances de retomar a titularidade no lugar de Rogel. Além disso, Wesley provavelmente retornará a ser opção depois da comissão decidir preservá-lo no embate contra o Palmeiras. O atacante sofreu apenas um incômodo muscular na coxa esquerda e passará por um teste na atividade que finaliza a preparação para o Gre-Nal. Por outro lado, caso ele siga sem condições de atuar, Bruno Tabata continuará entre os 11 iniciais. A única ausência permanece sendo Carbonero, por conta de uma contusão também na coxa esquerda.

GRÊMIO X INTERNACIONAL

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 19/04/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Cristaldo; Amuzu, Cristian Olivera (Pavoón) e Braithwaite. Técnico: James Freitas (interino).

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel (Victor Gabriel), Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Tabata (Wesley); Valencia. Técnico: Roger Machado. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

