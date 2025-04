São Paulo deve receber quase R$ 90 milhões por venda de jogadores no passado

?O São Paulo tem a expectativa de embolsar até R$ 89,5 milhões até o fim de 2025 em decorrência da venda de jogadores no passado. Trata-se da maior parte de uma quantia que chega a R$ 112 milhões. O clube espera receber o restante do valor no ano que vem.

O pagamento dessa maior parte da quantia deve ocorrer até o enceramento da atual temporada. O historiador Alexandre Giesbrecht, do site Anotações Tricolores., foi o responsável pelo levantamento.?

Cerca de R$ 25,3 milhões são provenientes da compra obrigatória do meia Marcos Antônio, em caso dele atuar em 50% das partidas no período de empréstimo, com no mínimo 45 minutos por jogo.

Além disso, R$ 64,2 milhões se referem a outras negociações antigas, cujas quitações devem ocorrer até dezembro. A saber, as transações envolvendo Allan Rodrigues, Brenner, Calebe, David Neres, Diego Costa, Émerson Aparecido, Gabriel Neves, Gabriel Sara, Léo Pelé, Lucas Beraldo, Lucas Perri, Luiz Araújo, Orejuela, entre outros.

Em seu balanço financeiro, o São Paulo atingiu receita recorde de R$ 731 milhões. Em 2023, ano em que faturou uma premiação gigantesca pelo título da Copa do Brasil, a receita foi de R$ 669,5 milhões.

