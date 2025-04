Danilo, ex-Palmeiras, veste camisa de outro time da Série A

Danilo conquistou a Copa Libertadores duas vezes com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O volante Danilo, ex-jogador do Palmeiras e um dos destaques nas conquistas recentes do clube paulista, chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (18) ao publicar uma foto vestindo a camisa do Bahia. O registro rapidamente gerou comentários de torcedores, especialmente do Tricolor baiano.

Natural de Salvador, o atleta tem uma ligação antiga com o Esquadrão de Aço. Afinal, antes de ganhar projeção nacional com a camisa do Verdão, iniciou sua trajetória na base do clube baiano. Apesar de não ter atuado profissionalmente pelo Bahia, Danilo parece manter um carinho especial pela equipe que o revelou para o esporte.

Atualmente na Inglaterra, onde defende as cores do Nottingham Forest, o jogador compartilhou a respectiva foto na academia, com a legenda: “Treininho na Sexta-Feira Santa, no mar de respeito”. O atleta se prepara o duelo contra o Tottenham na próxima segunda-feira (21), pela Premier League, onde ocupa a quarta posição.

Danilo no Palmeiras

Em quatro anos defendendo as cores do time paulista, entre 2019 e 2023, Danilo atuou em 141 jogos, marcou 12 gols e ainda distribuiu nove assistências. Além disso, foi multicampeão pelo clube, com destaque para as conquistas da Copa Libertadores (2x), Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

