Interino promete Corinthians agressivo contra o Sport: ‘Vamos pressionar’

Treinador interino estava no sub-20 do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

A torcida do Corinthians pode esperar um time impositivo contra o Sport, neste sábado (19), às 16h. De acordo com o treinador interino, Orlando Ribeiro, que será o responsável por dirigir a equipe nesta partida, o Timão precisa aproveitar o fator casa para pressionar o adversário. Em entrevista para o site oficial do clube, ele explicou como será o seu modelo de jogo neste confronto pelo Brasileirão.

”O Sport é uma equipe que pressiona a nossa construção. Eu acredito que vão fazer isso. Eles fizeram isso em todos os jogos. Temos que sair com muita qualidade e chegar ao ataque com mais rapidez. Estamos jogando em casa, o torcedor não permite que a gente não pressione o adversário. É isso que vamos fazer. Vamos pressionar, mas com equilíbrio”, afirmou.

Orlando é o treinador do sub-20 do clube, mas está ganhando chance no profissional com a demissão do técnico Ramón Díaz após a derrota para o Fluminense na última quinta (17). O profissional está no clube desde o ano passado e é considerado um craque na descoberta de talentos.

Tiro curto para o interino do Corinthians

Será a primeira oportunidade do treinador nos profissionais do clube. Ao que tudo indica, também será a única partida de Orlando na equipe, tendo em vista que o departamento de futebol do corintiano espera fechar logo com um novo técnico. O nome mais cotado no momento é o de Dorival Júnior, que foi demitido da Seleção Brasileira recentemente.

Depois do compromisso pelo Brasileirão neste fim de semana, o Corinthians voltará a campo pela Sul-Americana, na próxima quinta-feira (24), contra Racing-URU.

