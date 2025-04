Relembre como foram os últimos trabalhos de Dorival, alvo do Corinthians

Dorival Júnior é o principal nome para assumir o Corinthians, após a saída de Ramón Díaz. O Timão já fez contato e teria um acordo verbal para anunciar o ex-treinador da Seleção Brasileira nos próximos dias, aguardando apenas a resposta do treinador. E o J10 relembra como foram os últimos trabalhos do técnico, que pode acertar com o Alvinegro em breve.

Em 2020, Dorival Júnior assumia o Athletico Paranaense, após Tiago Nunes deixar o Furacão para assumir justamente o Corinthians na época. O clube paranaense, aliás, foi a primeira equipe do treinador após o tratamento de um câncer na próstata. Ao todo, foram 18 jogos, com nove vitórias, três empates, seis reveses e um aproveitamento de 55,5%. O treinador ainda foi campeão estadual, mas não resistiu a campanha ruim no Brasileiro.

Parece até filme repetido, mas em 2022, Dorival assumiu o Ceará após a saída de Tiago Nunes da equipe. No Vozão, o treinador voltou a ter um trabalho condecorado. Foram 18 jogos no comando do time cearense, sendo uma sequência de nove partidas sem perder, colocando o time nas oitavas da Copa do Brasil e tendo a melhor campanha da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O bom momento chamou a atenção do Flamengo, que decidiu contratar o comandante no meio da temporada.

Dorival começa a ganhar títulos pelo Brasil

Já na Gávea, o Rubro-Negro decidiu apostar em Dorival após demitir o português Paulo Sousa. E não se arrependeu. Afinal, o treinador teve mais um grande trabalho com a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores. Foram 43 jogos, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, tendo aproveitamento de 66,6%. Contudo, a diretoria do Flamengo decidiu pela demissão do treinador, mesmo com as conquistas, para contratar Vitor Pereira.

Livre no mercado, Dorival se tornou alvo de uma disputa entre Corinthians e São Paulo em 2023. O treinador acabou indo para o Morumbi. Ao todo, o treinador comandou o Tricolor em 54 partidas, com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, totalizando 54,3% de aproveitamento. Contudo, o que marcou foi a conquista inédita da Copa do Brasil no clube.

O bom trabalho em Flamengo e São Paulo, fez com que a CBF procurasse o treinador e oferecesse o cargo na Seleção Brasileira. Com a oferta de emprego dos sonhos, Dorival decidiu aceitar e deixou o Tricolor Paulista.

A Seleção não se nega

O treinador foi contratado e anunciado pela CBF em janeiro de 2024 após a demissão de Fernando Diniz. Essa foi a primeira vez que o comandante treinou uma seleção nacional na carreira. O comandante teve além das Eliminatórias, a disputa da Copa América, para mostrar serviço.

Contudo, a Copa América foi decepcionante. O Brasil avançou às quartas de final com uma campanha de cinco pontos (dois empates e uma vitória). No mata-mata enfrentou o Uruguai e, depois de um empate sem gols, acabou eliminado nos pênaltis.

Já nas Eliminatórias, foram oito jogos, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. No entanto, o que pesava eram as atuações abaixo da Seleção, que tem muita qualidade individual em seu plantel.

Agora, Dorival caminha para um novo desafio. Se acertar mesmo com o Corinthians, ele terá em seu currículo uma passagem pelos quatro grandes do Estado de São Paulo. Mais do que voltar a treinar, o comandante também terá a missão de recuperar seu prestígio que se perdeu um pouco após a Seleção.

