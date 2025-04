Vasco x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. Em jogo, um longo jejum vascaíno, que vem de derrota para o Ceará e vem levando a pior diante do Mengo (neste ano, três derrotas). Já o Rubro-Negro vem com a moral elevada após golear o Juventude por 6 a 0, também no Maracanã.

Este clássico carioca terá a transmissão da Voz do Esporte, com a cobertura se iniciando às 17h (de Brasília). O comando da Jornada Esportiva é de Cesar Tavares, que também estará na narração.

O premiado Cesar Tavares narra este Vasco x Flamengo. Mas a cobertura ainda conta com Pedro Rigoni nas reportagens e os comentários de Pedro Fut.

