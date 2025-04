Boavista, Maricá e Nova Iguaçu estreiam na Série D do Brasileirão

Tudo pronto para a bola rolar na Série D do Brasileirão. Ao todo, 64 equipes disputam quatro vagas no acesso para a terceira divisão. Entre elas, três do Rio de Janeiro: Boavista, Maricá e Nova Iguaçu. O Verdão de Saquarema está de volta a competição após quatro anos, enquanto a Laranja Mecânica disputa pelo quinto ano consecutivo. Já o Maricá, por sua vez, é estreante. Entretanto, promete surpreender.

Boavista volta após quatro anos

Após quatro anos, o Boavista está de volta a Série D do Brasileirão. Por causa dos títulos do Botafogo na Libertadores e Brasileirão, além do Flamengo na Copa do Brasil, o Verdão de Saquarema garantiu a vaga na competição. Para 2025, a equipe alviverde passou por mudanças, inclusive na identidade visual.

Esta será a sexta participação do Boavista na Série D. O técnico Roberto Fonseca terá praticamente todos os jogadores à disposição para a estreia. Isso porque o Verdão de Saquarema terá o desfalque do meia Leandrinho, que se recupera de uma cirurgia de apendicite, realizada após o Carioca.

Maricá estreia na competição

Estreante na Série D, o Maricá quer surpreender como fez no Carioca. O Tsunami começou avassalador no estadual, mas terminou em 10º lugar, com 12 pontos conquistados, e fora da Taça Rio. Entretanto, o trabalho foi considerado surpreende, principalmente por se tratar de um novato. Assim, garantiu a permanência na elite do futebol do Rio em 2026.

O Maricá aposta na longevidade do trabalho de Reinaldo, que está no comando desde 2023. No ano passado, levou o Tsunami aos títulos da Série A2 do Carioca e da Copa Rio de forma invicta. Aliás, foi a disputa na Copa Rio que assegurou a classificação. Para a Série D, chegaram o goleiro Júlio, o zagueiro Victor Pereira, os meias Matheus Lira e Marcelo, além dos atacantes Ceará e Café.

Nova Iguaçu disputa pelo quinto ano consecutivo

Vice-campeão carioca no ano passado, o Nova Iguaçu manteve a base para 2025 e fez mais um início de temporada sólido. Contudo, não conseguiu avançar à semifinal, como no ano anterior. Mesmo assim, o trabalho do técnico Carlos Vítor é bem avaliado. Na Copa do Brasil, por exemplo, a Laranja Mecânica foi à segunda fase, mas caiu para o Vasco após perder por 3 a 0.

Este será o quinto ano consecutivo do Nova Iguaçu na Série D. Além disso, também participou em 2013 e 2018. A melhor participação foi justamente no ano passado, ficando em 10º lugar na classificação geral. Para a disputa da competição, foram contratados o lateral-esquerdo Arthur Neves, o meia Pedro Rodrigues e os atacante Thomasel e Vinícius Charopem.

Jogos da 1ª rodada do Grupo F:

Sábado (19/04)

15h30 – Porto Vitória-ES x Nova Iguaçu – Estádio Mário Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim (ES)

16h – Boavista x Portuguesa-RJ – Estádio Elcyr Resende, Saquarema (RJ)

16h – Maricá x Rio Branco-AC – Estádio João Saldanha, Rio de Janeiro (RJ)

19h – Água Santa-SP x Pouso Alegre-MG – Arena Inamar, Diadema (SP)

