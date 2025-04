Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Finalistas da Libertadores no ano passado, Atlético-MG e Botafogo se reencontram neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro encontro após a decisão continental, que terminou com vitória do time carioca. Contudo, as equipes se reencontram em um momento bem distinto.

Veja a tabela do Brasileirão!

Desde o ano passado, Atlético-MG e Botafogo passaram por mudanças no comando da equipe. No Galo, Cuca entrou no lugar de Gabriel Milito. Já no Glorioso, Renato Paiva foi escolhido para substituir Artur Jorge. O time mineiro até começou bem o ano e conquistou o estadual, no entanto, vive a primeira turbulência. Já a equipe carioca, por sua vez, ainda tenta se encontrar.

Onde assistir

terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG busca se reabilitar no Brasileirão. Ainda sem vencer, o Galo ocupa a penúltima colocação e vive a primeira turbulência sob o comando de Cuca. Assim, o jeito para amenizar a pressão é reencontrar o caminho das vitórias. Contudo, o treinador tem muitos problemas por lesão e segue com dificuldades para escalar a equipe.

Ao todo, Atlético-MG tem sete jogadores no departamento médico. Nomes como Guilherme Arana e Júnior Santos, por exemplo, são peças importantes. O lateral-esquerdo é titular há anos, enquanto o atacante foi contratado para ser o substituto de Paulinho, que foi para o Palmeiras. Entretanto, ainda não se firmou.

Como chega o Botafogo

O Botafogo ainda tenta se encontrar sob o comando de Renato Paiva. Os jogadores estão se adaptando ao estilo de jogo do treinador, portanto, isso tem sido um fator crucial para a oscilação da equipe no início do Brasileirão. Um dos maiores problemas é a dificuldade na conversão das finalizações, que tem custado caro.

Para o jogo contra o Atlético-MG, o técnico Renato Paiva não tem muitos problemas para escalar a equipe. A maior dúvida será na lateral-esquerda. Alex Telles pode ser poupado e dar lugar para Cuiabano. Já no ataque, existia dúvida entre Matheus Martins e Santi Rodríguez, no entanto, o uruguaio segue como dúvida.

Atlético-MG x Botafogo

Campeonato Brasileiro – 5ª rodada

Data e horário: 20/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG: Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Toski Marques

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.