Juventude x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O Juventude recebe o Mirassol neste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com seis pontos, o Papo está na oitava posição da tabela e, logo abaixo, na nona colocação, aparece o Mira, somando cinco. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Juventude

Após bom início no Brasileirão, com duas vitórias em três partidas, o Juventude amargou um revés de 6 a 0 na última rodada para o Flamengo, no Maracanã. Porém, no Alfredo Jaconi, a equipe segue 100% e, portanto, pode contar com o fator casa para tentar mais um triunfo na competição.

Após a goleada, então, o técnico Fábio Matias pode fazer algumas mudanças na equipe. A comissão técnica está monitorando a situação de alguns atletas com o desgaste físico, como Adriano Martins, Mandaca e Matheus Babi. Portanto, são dúvidas para o próximo duelo. Por outro lado, o Alviverde terá um retorno importante: o volante Daniel Giraldo volta à titularidade depois de se ausentar da partida contra o Rubro-Negro devido ao protocolo de concussão.

Como chega o Mirassol

O Leão Caipira chega animado após conquistar sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado expressivo de 4 a 1 sobre o Grêmio, em casa, garantiu ao Mira pontos importantes na competição. Antes disso, perdeu para o Cruzeiro na estreia e, posteriormente, empatou com Bahia e Fortaleza.

Para a partida fora de casa, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com um nome importante do elenco: Gabriel. Afinal, o meia não viajou com o clube para Caxias do Sul pois segue em observação no departamento médico após sentir dores musculares na partida da última rodada. Também no DM do clube, Léo Gamalho, o zagueiro Luiz Otavio, o volante Matheus Sales e o meia Zé Vitor são outros desfalques.

JUVENTUDE X MIRASSOL

Brasileirão-2025 – 5ª rodada

Data e horário: 20/04/2025, às 11h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins (Marcos Paulo) e Alan Ruschel (Felipinho); Giraldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Batalla, Giovanny (Ênio) e Matheus Babi (Gilberto). Técnico: Fábio Matias

MIRASSOL: Muralha; Daniel Borges, Victor, Jemmes, Reinaldo, Moura, Danielzinho, Castilho, Yago Felipe, Cristian e Fabricio. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

