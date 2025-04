Fluminense x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de bater o Corinthians, fora de casa, o Fluminense entrou no G4 do Campeonato Brasileiro e almeja aumentar a sequência positiva como mandante. Embalado desde a chegada de Renato Gaúcho, o Tricolor mede forças, neste domingo (20), com o Vitória, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada. O time de Salvador deixou a zona de rebaixamento na rodada anterior e tenta dar um salto na classificação.

Dessa forma, a equipe carioca soma 9 pontos, apenas um atrás dos dois primeiros colocados, até aqui, Flamengo e Palmeiras. O Leão da Barra, por sua vez, tem 4 pontos e ocupa a 15ª colocação.

Onde assistir

O confronto deste domingo (20) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

O Tricolor terá muitos desfalques novamente. Entre eles, estão Riquelme, com uma entorse no joelho esquerdo, assim como Isaque, que teve um problema semelhante, só que no joelho direito. Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito, enquanto Gabriel Fuentes contundiu a coxa esquerda. Além disso, o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos e Guga na coxa esquerda. Thiago Silva desfalca a equipe por um mês em virtude de um problema na coxa direita.

Como chega o Vitória

O técnico Thiago Carpini terá apenas dois desfalques para o duelo com a equipe carioca. Tratam-se de Gabriel, que está em recuperação de uma lesão, e o centroavante Renato Kayzer, que ainda não estreou. Por fim, mesmo com menos posse de bola, o Leão da Barra venceu o Fortaleza, no Barradão, e, agora, tenta pontuar longe de Salvador ao seguir a mesma estratégia.

FLUMINENSE X VITÓRIA

Brasileirão-2025 – 5ª rodada

Data e horário: 20/4/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Facundo Bernal (Hércules), Martinelli e Lima (Ganso); Canobbio, Arias e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson Bahia; Willian Oliveira, Baralhas, Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Leila Naiara Moreira Cruz (DF) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)