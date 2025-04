Bragantino x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Cruzeiro estão em busca do G4 do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Brigando por uma vaga no G4 do Brasileirão, Bragantino e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (20), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada do campeonato. Com os mesmos sete pontos, afinal, o time mineiro está na quinta posição da tabela, enquanto o Braga aparece logo em seguida, em sexto lugar. Confira as principais informações da partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Bragantino

Após um empate e uma derrota, o Massa Bruta engatou duas vitórias seguidas no torneio nacional e, portanto, chega embalado para o confronto em casa. Aliás, a primeira vitória foi sobre o atual campeão do Brasileirão, Botafogo, e logo depois bateu o Sport na Ilha do Retiro. Ambos os triunfos foram com o placar magro de 1 a 0.

O próximo desafio, aliás, será o último da equipe no Nabizão antes da reforma. O estádio será transformado em uma arena. Durante o período de quatro a cinco anos, portanto, o Braga mandará seus jogos no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Para o duelo contra o Cabuloso, o técnico Fernando Seabra poderá contar novamente com o volante Gabriel, que foi poupado na última rodada, mas treinou normalmente nesta sexta-feira (18). Por outro lado, o atacante Fernando segue no departamento médico e o lateral Nathan Mendes nos trabalhos de transição para o campo.

Como chega o Cruzeiro

O time mineiro busca a primeira vitória como visitante no Brasileirão 2025. Afinal, perdeu para o Internacional no Beira-Rio e empatou com o São Paulo no Morumbis. Quando jogou em casa, porém, venceu os dois jogos disputados, contra Mirassol e Bahia. Na última rodada, aliás, contra o Esquadrão de Aço, encerrou um jejum de vitórias de quatro jogos.

Para o duelo em Bragança Paulista, o técnico Leonardo Jardim não terá Fagner, que saiu após lesão no último jogo. Além disso, o treinador pode seguir com Dudu e Gabigol no banco. Afinal, em entrevista coletiva na última quinta-feira (17), afirmou que está gostando da base titular dos últimos jogos (sem as duas estrelas da equipe) e, enquanto os substitutos mantiverem a boa performance, seguirão como titulares.

“Eu não gosto de individualizar. Com certeza, temos jogadores com um currículo extraordinário, mas, no momento da equipe, escolhi outras opções. Quando o jogador tem a oportunidade de mostrar seu valor, ele precisa performar. E repeti a escalação porque achei que os 11 contra o São Paulo fizeram um grande jogo no Morumbis e mereciam mais uma chance. E acabaram mostrando resultado. Enquanto mantiverem o desempenho, vou apoiá-los como titulares”, disse o técnico do Cruzeiro.

BRAGANTINO X CRUZEIRO

Brasileirão-2025 – 5ª rodada

Data e horário: 20/04/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Agustin Sant’Anna), Pedro Henrique, Guzmán, Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes (Eric Ramies), Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Mosquera, Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.