Grêmio x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Neste sábado, 19/4, Grêmio e Internacional se encontram pela quarta vez na temporada. Dessa vez, o clássico será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Gre-Nal ocorrerá, às 21h, de Brasília, na Arena, e os arquirrivais chegam ao embate em situações completamente distintas. Inclusive, no atual cenário, o Colorado conserva uma invencibilidade de sete jogos diante do Imortal, situação que servirá como motivação para ambos os lados.

E a Voz do Esporte fará a cobertura deste Gre-Nal. A cobertura começa às 19h30 (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

Além de Christian Rafael no comando da Jornada Esportiva deste Gre-Nal, Diogo Martin nos comentários e Will Ferreira nas reportagens completam a equipe campeã do Prêmio Aceesp de 2023 de melhor mídia esportiva digital.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.