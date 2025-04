São Paulo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Santos medem forças neste domingo (20/4), às 16h, no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista vai em busca de sua primeira vitória na competição, já que nas primeiras quatro rodadas, conseguiu quatro empates, um feito inédito. Para isso, aposta na força do seu estádio e do apoio do seu torcedor. Já o Peixe conseguiu em sua última partida, algo que o rival ainda busca: vencer. O Alvinegro Praiano venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na Vila Belmiro e agora tenta manter o bom momento no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista chega para o duelo repleto de desfalques, principalmente no setor ofensivo. Afinal, Lucas e Oscar ainda seguem no departamento médico e estão fora do clássico. A expectativa é que eles retornem apenas na semana que vem. Além disso, Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve perder todo o restante da temporada. Para o ataque, Zubeldía deve apostar em André Silva e na boa fase de Ferreira, que marcou quatro gols nos últimos três jogos. Contudo, o treinador argentino ainda não conta também com Luiz Gustavo e Pablo Maia, que também estão no DM. Assim, o meio de campo deve ser novamente formado por Alisson e Marcos Antônio. Por fim, fica a dúvida se Luciano voltará ao time titular ou o garoto Matheus Alves será mantido.

Como chega o Santos

Em contrapartida, o Peixe também terá um desfalque de peso para o clássico. Afinal, o atacante Neymar voltou a sentir um incômodo na coxa esquerda e voltou para o departamento médico. Assim, a tendência é que Rollheiser volte ao time titular e atue ao lado de Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Thaciano corre por fora por uma vaga. Além disso, o Santos ainda não vai poder contar com o atacante Soteldo e os laterais Aderlan e Souza. Contudo, a grande novidade segue no banco de reservas. Sem técnico ainda, o Alvinegro Praiano terá novamente César Sampaio na beira do gramado comandando o time.

SÃO PAULO X SANTOS

Brasileirão – 5ª rodada

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Data e horário: Domingo, 20/04/2025, às 16h (de Brasília)

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Ferraresi; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Luciano (Alves) e Enzo Díaz; Lucas Ferreira e André Silva Técnico: Cesar Sampaio (Interino)

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Pituca e Rollheiser; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cesar Sampaio (Interino)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

