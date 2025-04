Bayern, disparado na ponta do Alemão, arrasa Heidenheim

Neste sábado, 19/4, o Bayern de Munique visitou o Heidenheim, na Voith Arena, pela 30ª rodada do Alemão. Mas não teve dificuldade alguma para arrasar o rival, mesmo fora de casa. Afinal, goleou por 4 a 0. Para se ter ideia, ainda no primeiro tempo abriu 3 a 0. Os gols foram de Kane, Laimer e Coman. Na etapa final, Kimmich ampliou.

O Bayern chega aos 72 pontos, contra 63 do atual campeão Leverkusen, o único time que ainda pode tirar o título dos Bávaros e que joga neste domingo com o St. Pauli. O Heidenheim para nos 22 pontos. Mas, com apenas mais 12 pontos em jogo, brigará para terminar em 16º lugar e jogar a repescagem contra o terceiro colocado da Segundona e permanecer na elite. Salvação direta é quase impossível, já que o primeiro fora do Z3, o St. Pauli, tem 29 pontos e ainda joga na rodada.

Bayern deita e rola

O jogo foi extremamente fácil para o Bayern. Mesmo com sete desfalques (entre eles Neuer, Upamecano e Musiala), abriu o placar num chute de Kane de fora da área aos 12 minutos e ampliou com Laimer, aos 19. Aos 30 da etapa inicial, os Bávaros tinham sete chutes a gol (cinco no alvo) contra nenhuma finalização do time da casa.

Aos 36, Coman ampliou. Kane avançou pelo meio, observou a infiltração do lateral-esquerdo Raphael Guerreiro e lançou. O português chutou, mas o goleiro Kevin Müller salvou. Contudo, a sobra ficou com Coman. 3 a 0, placar barato já que o Bayern perdeu pelo menos três outras chances claras.

No segundo tempo, a goleada se consolidou. Aos 11, numa troca de passes rápidas, Guerreiro rolou para Kimmich chutar de fora da área e fazer o quarto gol. Enfim, boa vitória para aliviar um pouco a frustração pela eliminação nas quartas da Champions para a Inter de Milão

Jogos da 30ª rodada do Alemão

Sábado (19/4)

Heidenheim 0x4 Bayern

Werder Bremen x Bochum

Mainz 05 x Wolfsburg

Freiburg x Hoffenheim

RB Leipzig x Holsten Kiel

Union Berlin x Stuttgart

Domingo (20/4)

Augsburg x Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund x Borussia M’Gladbach

St.Pauli x Bayer Leverkusen

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.