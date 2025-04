Raphinha decide, Barcelona vira no fim e fica perto do título

Em jogo marcado por duas viradas e hat-trick de Borja Iglesias, o Barcelona venceu o Celta por 4 a 3 com grande exibição de Raphinha neste sábado (19). Assim, deu mais um passo rumo ao título espanhol. O atacante brasileiro marcou dois gols e deu uma assistência para Dani Olmo na reta final. Fernán Torres também deixou a sua marca no duelo válido pela 32ª de 38 rodadas da competição.

Com a vitória, o Barcelona abriu sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid: 73 a 66. O time da capital espanhola, porém, ainda joga neste domingo (20), recebendo o Bilbao. Os dois gigantes, inclusive, têm um duelo agendado para 10/5, com mando do Barça. Assim, o título da La Liga 2024/2025 está na mão do Barcelona, que será campeão com mais quatro vitórias.

Barça começa avassalador, mas sofre virada

O Barcelona começou avassalador e abriu o placar aos 12 minutos, quando Iñigo Martínez acionou Ferrán Torres, que passou por Marcos Alonso e chutou cruzado, rasteiro. No entanto, o Celta igualou três minutos depois, dando início ao show particular de Borja Iglesias, aproveitando bom cruzamento de Durán e saída errada de Szczesny. O Barça seguiu melhor, mas enfileirou chances desperdiçadas, principalmente com Lewandonski e Raphinha, mas foi para o intervalo com o 1 a 1 mesmo.

No entanto, quem voltou (muito mais) ligado do intervalo foi o Celta de Vigo, que logo fez dois dois. E em lances um tanto quanto parecidos, afinal, em ambos a defesa do Barcelona bateu cabeça, e deixou Iglesias livre para marcar. Primeiro, aos sete, o centroavante contou com ajuda de De Jong. Dez minutos depois, ele ampliou, aproveitando falha da zaga.

Raphinha brilha, e conduz virada do Barcelona

Quando o Barcelona flertava flertava com a derrota, Raphinha apareceu e mudous os rumos do jogo. O camisa 11 deu lindo passe para Dani Olmo, que descontou logo aos 18. Quatro minutos depois, o atacante brasileiro aproveitou cruzamento perfeito de Lamine Yamal e cabeceou com categoria. 7

O Barcelona manteve a intensidade, indicou que viraria e cumpriu a promessa. Dani Olmo sofreu pênalti aos 50, Raphinha converteu aos 52, e o Barça deu mais um passo rumo ao título.

Próximos compromissos

O Barcelona, agora com pouca margem para erros, recebe o Mallorca nesta terça-feira (22), às 16h30. Já no sábado (26), encara o Real Madrid na final da Copa do Rei, em campo neutro: La Cartuja, em Sevilha. Já o Celta de Vigo recebe o Villarreal na quarta-feira (23).

