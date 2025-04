Recuperação avança, e Zé Rafael e será integrado ao elenco do Santos

9A recuperação da cirurgia na coluna do volante Zé Rafael avançou significativamente nas últimas semanas. Assim, ele passará a treinar com o grupo já nesta segunda-feira (21), de acordo com o “ge”. Inicialmente, vale lembrar, a expectativa é de que começasse os treinos apenas em meados de maio.

Zé Rafael, aliás, convivia com dores no local desde o ano passado, quando estava no Palmeiras. Entretanto, o Verdão optou inicialmente por um tratamento mais conservador, até para não perder o atleta na reta final da última temporada.

No entanto, o volante foi submetido à cirurgia no início de fevereiro e foi anunciado pelo Santos dias depois. Assim, ainda não treinou com o elenco do Santos em 2025. Portanto, não há previsão de quando ele poderá, enfim, estrear pelo Peixe. Para concluir a transação, o Alvinegro Praiano pagou 2,5 milhões euros (aproximadamente R$ 15 milhões) ao Verdão pelo atleta, com contrato válido até o final de 2027.

Naturalmente, é fato que ele não jogará neste domingo (20), diante do São Paulo no Morumbis, pelo Brasileirão. O atacante Neymar, com nova lesão, é outro que não joga. Soteldo é outro com problema físico e também não joga. Assim, a provável escalação do técnico interino César Sampaio tem Gabriel Brazão; Leo Godoy (JP Chermont), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Zé Rafael tem 31 anos e começou a carreira no Coritiba e passou ainda por Novo Hamburgo, Londrina e Bahia, antes de chegar ao Palmeiras em 2019. Ele, aliás, conquistou 11 títulos pelo Verdão, incluindo duas Libertadores e dois Brasileiros.

