Talles Magno, com pneumonia, segue internado

Talles Magno, com quadro de pneumonia é internado para novos exames

Talles Magno deu um susto no Corinthians. O jogador precisou ser internado na UTI de um hospital de São Paulo por causa de uma pneumonia. Apesar do impacto da notícia, não há grande gravidade. A internação do atacante foi uma precaução para novos exames, e os médicos já avisaram que ele deverá ter alta neste domingo e provavelmente poderá integrar a relação de jogadores para o jogo de quinta-feira, contra o Racing, pela Copa Sul-Americana.

O jogador passou a ter sintomas do problema na quarta-feira passada. Mesmo assim, fez parte do grupo que enfrentou o Fluminense, derrota por 2 a 0, em Itaquera. No fim da partida, apresentou febre de 39 graus e, por isso, realizou exames que constataram um grau leve de pneumonia.

