Memphis Depay comanda virada do Corinthians sobre o Sport na Neo Química Arena

O tabu segue vivíssimo, e o Sport ainda não descobriu o sabor de vencer o Corinthians em plena Neo Químira Arena. O Rubro-Negro até tentou pôr fim a este jejum e ao de vitórias no Brasileirão 2025, mas a tarde era do mandante na capital paulista. O Timão contou com o talento de Memphis Depay para buscar a virada por 2 a 1 e somar mais três pontos na tabela.

A vitória levou o Corinthians à sétima colocação na tabela, com sete pontos. Vale pontuar, contudo, que se trata do primeiro confronto da quinta rodada do Brasileirão. O que quer dizer que muita coisa ainda pode mudar.

Primeiro tempo

Quem acompanhou a imposição do Corinthians diante do Sport nos 20 minutos inicias entende que o time ainda tem força para superar as crises extracampo. Aos 21′, por exemplo, o Alvinegro já somava nove finalizações na meta rubro-negra — contra duas do adversário.

O artilheiro Yuri Alberto teve sua melhor oportunidade aos 15′, quando acionado por Romero. O atacante recebeu dentro da área, ajeitou a bola nos pés e finalizou, mas Caíque França estava bem posicionado. Três minutos depois, aos 18′, outra chance desperdiçada — essa por Ángel Romero. O corintiano aproveitou um dos diversos erros da saída de bola do Sport para finalizar em direção à meta. O goleiro, novamente, estava na jogada.

Mas quem acompanhou o jogo a partir dos 30′, viu um embate completamente mais aberto. Os paulistas começaram a errar, e os rubro-negros souberam encaixar a proposta inicial da formação do técnico Pepa. Quando a linha de defesa do Corinthians se abriu, o Sport aproveitou. Não à toa, o Leão fechou a primeira etapa com seis finalizações — duas no alvo —, contra dez dos mandantes — três em direção à meta.

Se Romero finalizou o lançamento de Memphis na trave aos 11′, Chrystian Barletta respondeu da mesma forma aos 36′. A finalização rubro-negra ocorreu em um momento que o Sport trabalhava a bola na intermediária pelo lado esquerdo do campo. Numa dessas, Carlos Alberto chegou ao ataque e inverteu o jogo com Barletta, na ponta direita. Ele olhou a meta antes de chutar cruzado e carimbar a trave.

O Sport naturalmente passou a ganhar mais confiança para encurtar ainda mais o desequilíbrio do embate, que ainda tinha leve superioridade paulista. Mas se a bola pune quem não faz, então, como regra natural, o Alvinegro tomou. Aos 44′, Sérgio Oliveira trabalhou com Hereda do meio para a ponta direita de campo. O lateral olhou na área e mirou o próprio meio-campista, que só mandou para o fundo das redes. Festa rubro-negra na Neo Química Arena.

Segundo tempo

O Corinthians não levou nem um minuto para resolver a falta de eficácia que o assombrou durante toda primeira etapa. Com apenas dez segundos, Memphis recebeu um cruzamento de Romero, dominou girando, venceu a marcação de João Silva e deixou tudo igual na Neo Química.

O jogo voltou ao domínio alvinegro a partir do gol do camisa 10. A equipe da casa cresceu, voltou a se impor diante do adversário, manteve a posse no campo de ataque e, por consequência, virou a partida aos 16′. A tarde tinha nome e sobrenome: Memphis Depay. O holandês tabelou com Léo Maná pelo lado direito e recebeu de volta na ponta dentro da área para chutar rasteiro. A bola ainda desviou em João Silva antes de morrer no fundo das redes.

CORINTHIANS 2 x 1 SPORT

Brasileirão – 5ª rodada

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 43.996

Data e horário: sábado, 19/04/2025, às 16h (de Brasília)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Ryan, 32’/2ºT), Carrillo (Alex Santana, 23’/2ºT) e Breno Bidon (Maycon, 24’/2ºT); Romero (Dieguinho, 32’/2ºT), Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro.

SPORT: Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, João Silva, Chico, Rivera (Zé Lucas, 24’/2ºT), Du Queiroz, Sérgio Oliveira (Titi Ortíz, 18’/2ºT), Chrystian Barletta (Lucas Lima, 09’/2ºT), Arthur Sousa (Gonçalo Paciência, 09’/2ºT) e Carlos Alberto (Lenny Lobato, 18’/2ºT). Técnico: Pepa.

Gols: Sérgio Oliveira, 44’/1ºT (0-1); Memphis Depay, 00’/2º (1-1); Memphis Depay, 16’/2ºT (1-2)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maila Mastella Moreira (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Caíque França e Rivera (SPO); Breno Bidon, Matheus Donelli e Félix Torres (COR)

