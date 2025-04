Leo Jardim segura o Flamengo e Vasco sai com o empate

Flamengo e Vasco fizeram um bom e emocionante jogo no Maracanã, neste sábado, 19/4, pela 5ª rodada do Brasileirão. Foram ótimas oportunidades para ambos os lados, principalmente no primeiro tempo. E com o Rubro-Negro muito superior na etapa final. No fim, perdendo muitas chances, o Mengo não furou o bloqueio vascaíno, que segurou o 0 a 0 até o apito final do juiz.

O empate manteve o Flamengo em primeiro lugar no Brasileirão, com 11 pontos. Mas o time corre risco de perder a ponta para o Palmeiras (10) e Fluminense (9), que ainda jogam neste domingo. Para o Vasco, este 0 a 0 leva o time aos sete pontos, no meio da tabela.

Ótimo primeiro tempo

O jogo começou elétrico, com o Vasco não se intimidando diante do Flamengo e os times buscando o gol. Antes dos sete minutos, Gerson e Michael perderam ótimas oportunidades para o Flamengo, e Paulo Henrique acertou a trave de Rossi. Depois, aos 15, Nuno Moreira fez grande jogada em cima de Léo Ortiz e chutou para defesa sensacional do goleiro do Flamengo.

Contudo, depois dos 25 minutos, o Vasco passou a jogar mais recuado, tranalhando em eventuais contra-ataqes, quase todos pela esquerda. Assim, o Rubro-Negro passar a ser mais ativo no ataque, sempre com a bola, mas sem sucesso na hora do arremate, principalmente com Gerson, sempre um elemento supresa e se tornando o destaque da etapa inicial.

Flamengo superior, mas Vasco segura o empate

O Vasco voltou muito recuado no segundo tempo, o que fez o Flamengo dominar facilmente as ações. Mas o time seguia sem poder ofensivo. Não por acaso, Filipe Luís colocou três novos homens de frente (Cebolinha, Plata e Pedro) e por pouco não saiu o gol em cabeçada de Pedro para grande defesa de Léo Jardim aos 28. O Fla seguiu martelando, o Vasco seguiu fechado e conseguiu sustentar o empate em branco graças às boas defesas de Léo Jardim em finalizações de Pedro (duas vezes) e Plata. Enfim, o goleiro vascaíno foi o melhor em campo

VASCO 0x0 FLAMENGO

Brasileirão – 5ª rodada

Local: Maracanã, Rio (RJ)

Data: 19/04/2025

Público presente:39.027

Público pagante:37.007

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Carvalho, 42’/2ºT), Jair (Paulinho, 42’/2ºT) e Philippe Coutinho (Alex Teixeira, 30’/2ºT) e Nuno Moreira (Garré, 20’/2ºT); Rayan (Zucarello, 30’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela, 14’/2ºT); Pulgar, De la Cruz (Allan, 38’/2ºT),Gerson (Pedro, 23’/2ºT) e Arrascaeta; Michael (Cebolinha, 14’/2ºT) e Bruno Henrique (Plata, 14’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Gols: –

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Paulo Henrique, Vegetti (VAS); Leo Ortiz (FLA)

