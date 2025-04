Brasil carimba vagas para brigar por pódios na etapa do DF do circuito

O Brasil veio para brigar por medalhas na etapa de Brasília do circuito mundial de vôlei de praia. No fim do quarto dia de competições no Parque da Cidade, neste sábado (19/4), Carol Solberg e Rebecca passaram pelas compatriotas campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda e estão na final do feminino, enquanto Evandro e Arthur Lanci representam o país na semi do masculino. As decisões serão neste domingo (20/4), com entrada gratuita para o público, mediante a apresentação de ingresso retirado na plataforma Sympla.

O dia começou com a definição das oitavas entre os homens e das quartas das mulheres. No feminino, Carol Solberg e Rebecca despacharam com tranquilidade as canadenses vice-campeãs olímpicas Melissa e Brandie por 2 x 0 (21x14 e 21x15), assim como as medalhistas de ouro Ana Patrícia e Duda, que bateram as irmãs Dorina e Ronja Klinger, da Áustria, também por 2 x 0 (21x12 e 21x11).

O chaveamento cruzou as duplas brasileiras e o tira-teima terminou melhor para Carol e Rebecca. Vencedoras da etapa do DF do ano passado, Ana Patírica e Duda começaram melhor e levaram o primeiro set por 19 x 21, mas depois as campeãs da etapa de Quintana Roo do circuito mundial de 2025 responderam a altura e venceram as parciais seguintes por 21x15 e 15x12 para vencer por 2 sets a 1 e avançar.

Com o resultado, a final do feminino será entre Carol/Rebecca e as estadunidenses Nuss/Brasher, às 13h de domingo (20/4). Mais cedo, às 12h, Ana Patrícia/Duda disputam o terceiro lugar com as holandesas van Driel/Bekhuis.

No masculino, Evandro e Arthur Lanci protagonizaram uma das melhores partidas do dia. Únicos brasileiros ainda vivos na chave dos homens, a dupla travou uma batalha contra os letões Plavins e Fokerots nas oitavas. O jogo foi para o set de desempate e só terminou em 31 x 29 para os representantes do Brasil, que fecharam o confronto em 2 sets a 1 (parciais de 21x14, 17x21 e 31x29). Depois, passaram das quartas com menos drama sobre os austríacos Hammarberg e Berger, por 2 sets a 0 (21x17 e 28x26).

“As etapas do Brasil sempre tem um gosto especial para a gente, até ficamos meio tensos por representar nosso país em casa. Brasília com certeza tem um lugar especial no meu coração, jogo bem aqui desde a base. Espero que a história se repita, mas depende de nós. Cada jogo é uma história e todos querem ser campeões. Depende de nós e contamos com a energia maravilhosa dessa torcida, fico arrepiado vendo o público apoiando. Estamos longe da família, mas tomara que possamos dar um presente de Páscoa legal para eles”, contou Arthur Lanci ao Correio.

A semifinal será contra os noruegueses Mol e Sorum, dupla número 2 do ranking mundial. A bola sobe às 10h. O adversário da final será decidido no confronto entre os holandeses Boermans/de Groot e os poloneses Losiak/Bryl.