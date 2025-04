Orlando Ribeiro analisa vitória do Corinthians e descreve clima nos bastidores

O Corinthians superou o Sport por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os três pontos vieram na estreia de Orlando Ribeiro como interino, dois dias após a demissão de Ramón Díaz. Em sua primeira coletiva, o técnico adotou um discurso sereno e reforçou a importância da simplicidade como pilar de sua proposta imediata.

Orlando deixou claro que evitou grandes alterações na equipe por conta do curto tempo de preparação, visto que a forte chuva inviabilizou o treino de sexta-feira. A comissão, então, recorreu à análise de vídeos e conversas táticas. “Quanto mais simples, melhor. Não conseguimos trabalhar direito. Não era viável mexer em muitas coisas”, afirmou.

“Não é viável mexer em muitas coisas. Mas a gente vinha acompanhando os jogos. Eu, como treinador do sub-20, assisto todos os jogos do Corinthians, do profissional. Tentamos apenas dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. E acredito que deu certo”, avaliou Orlando.

Análise do ambiente interno

Orlando nega que tenha encontrado um ambiente interno de desânimo após a saída de Díaz. “Não encontrei terra arrasada. Não encontrei os atletas cabisbaixos. Encontramos um pouco de dificuldades. Algo normal em uma equipe grande que não vinha vencendo”, relatou.

A equipe começou a partida pressionando — com oito finalizações nos primeiros 20 minutos — mas sem efetividade. Yuri Alberto, Romero e Memphis Depay desperdiçaram boas oportunidades, inclusive com uma bola na trave. Em contrapartida, o Sport soube aproveitar a fragilidade momentânea do adversário para abrir o placar no fim do primeiro tempo.

Protagonismo de Memphis

O Corinthians seguiu as orientações de Ribeiro e voltou do intervalo com postura mais agressiva para etapa final. “Conversamos no intervalo para que continuasse tendo uma situação de pressão no Sport, não baixasse a linha”, destacou o treinador. A pressão surtiu efeito, e Memphis Depay, marcou os dois gols da virada corintiana. O primeiro saiu com 10 segundos do segundo tempo.

“Realmente tivemos várias oportunidades antes de levar o gol. Mas eu acredito que é um pouco de ansiedade. Tem que ter um pouco mais de capricho, eles mesmos já falaram isso no vestiário. Eles sabem a condição que eles têm, então ficou faltando isso. Talvez pela ansiedade, um pouco mais de capricho. O que a gente pode tirar de bom dessa situação? O time assimilou bem o golpe do gol”, pontuou.

Calendário do Corinthians

Atual sétimo colocado, o Alvinegro chegou a sete pontos em cinco jogos no Brasileirão. O próximo desafio será diante do Racing-URU, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. A bola rola na quinta-feira (24), às 19h. Em seguida, visita o Flamengo no Maracanã, em duelo no domingo (27), às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.