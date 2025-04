Perfil do Flamengo faz publicação sobre atuação de Léo Jardim em empate com Vasco - (crédito: Fotos: Matheus Lima/Vasco)

O empate sem gols entre Flamengo e Vasco, na noite deste sábado (19), fez mais jus à atuação de Léo Jardim do que com o clássico em si. A partida entre os arquirrivais foi animada, e o Rubro-Negro teve mais chances de sair vitorioso… se não fosse o desempenho ‘alá Neuer’ do goleiro cruz-maltino — que, inclusive, rendeu uma publicação no perfil oficial do rival.

A equipe de Filipe Luís teve chances de defender a liderança, mas esbarrou repetidamente nas defesas de Léo. O goleiro realizou sete defesas ao longo do clássico: quatro difíceis. A atuação teve papel determinante no resultado e impediu uma possível vitória rubro-negra, que finalizou 15 vezes — sete no alvo.

O desempenho individual lhe rendeu tweet irônico no perfil oficial do Rubro-Negro no ‘X’: “virou o Neuer”. A defesa à cabeçada de Pedro, já na etapa final, ganhou mais reconhecimento entre torcedores nas redes sociais.

Virou o Neuer. — Flamengo (@Flamengo) April 19, 2025

Reconhecimento de Gerson

O volante Gerson acompanhou a manifestação institucional e, em tom mais sério, destacou a atuação de Jardim. “Parabenizar o Léo! Esteve muito bem hoje. A gente esteve a todo tempo buscando o gol, mas hoje o goleiro participou muito bem”, afirmou

“Eu tentei uma cabeçada e um chute que foi para fora. Depois, teve finalizações do Pedro, do Cebola. Parabenizar o time, tentando manter o ritmo de jogo por 90 minutos, mas o Léo foi muito bem”, completou.

Vasco x Flamengo

Contradizendo o placar, o clássico não careceu de emoção. O Rubro-Negro dominou as ações ofensivas, mas o Cruz-Maltino também teve seus momentos na partida. O Vasco, mandante deste sábado, finalizou seis vezes — duas com perigo de gol. Uma dessas, aliás, carimbou a trave de Rossi. Conforme mencionado, a equipe de Filipe Luís concluiu 15 vezes.

Próximos compromissos

O Rubro-Negro agora soma 11 pontos e ainda dorme na liderança, mas já não depende de si. Palmeiras e Fluminense também precisam deixar pontos pelo caminho para que as primeiras colocações da tabela não se alterem ainda nesta rodada. Ambos entram em campo neste domingo (20).

O próximo desafio do Flamengo acontece na terça-feira (22), às 19 horas (de Brasília), contra a LDU, em Quito, pela Libertadores. A delegação embarca para o Equador já neste domingo (20) para se precaver com a altitude.

Já o Vasco, agora com sete pontos e ocupando momentaneamente a oitava posição, enfrenta o Lanús também na terça-feira (22), às 21h30, em São Januário, pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o próximo duelo será diante do Cruzeiro, no domingo (27), às 18h30, no Mineirão.

