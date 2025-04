Carille se diz satisfeito com a postura do Vasco e abre o jogo sobre sondagem do Corinthians

Carille se diz satisfeito com a postura do Vasco em empate com o Flamengo - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/CRVG)

O placar zerado pode até não fazer jus à partida, mas faz ao equilíbrio dos arquirrivais durante o Clássico dos Milhões deste sábado (19). O Flamengo apresentou um domínio maior no decorrer da partida, mas o Vasco de Fábio Carille também teve ser momentos ofensivos. O técnico, aliás, ficou satisfeito com a reposta dada pelos atletas durante o duelo no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileiro.

“O que me deixou mais feliz foi o comportamento, algo que pedi no intervalo do jogo no Ceará. Cobrei muito lá. Todos nós, os jogadores também, ficamos indignados com o comportamento lá. Hoje teve um comportamento positivo. Sei que o Léo (Jardim) recebeu o melhor em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouco mais de capricho, poderia ter finalizado em gols”, elogiou.

Citado por Carille, o goleiro cruz-maltino praticamente garantiu o ponto ao Vasco. Léo Jardim realizou quatro defesas difíceis em finalizações de Michael, Gerson, Pedro e Cebolinha — outras três no alvo. O reconhecimento dos rivais se refletiu internamente no Cruz-Maltino: “não só eu. Clube e torcida também estão satisfeitos com ele”, disse o comandante.

Situação no elenco e reforços

O técnico optou por uma resposta motivacional ao receber questionamentos sobre possíveis reforços para temporada. Carille reiterou a política de responsabilidade financeira adotada pela diretoria e afirmou contentamento com o grupo atual. “Prefiro que seja um time nota 6 em todo jogo do que um com 8 e outro com 3”.

“Chegaram jogadores que deram uma resposta legal, mas outros menos. Faz parte do processo de quem chega ao país. Acredito que podemos chegar longe, não sei onde. Só quero que a gente tenha, sobretudo, um equilíbrio melhor. Não pode fazer um jogo aqui (em cima) e outro aqui (embaixo). Prefiro que seja um time nota 6 todo jogo a um time nota 8 em um jogo e nota 3 no outro. Que tenha uma regularidade. Essa vai ser a busca”, respondeu.

E completou: “Quando acerto com o Vasco em dezembro, a diretoria foi muito clara que não teria loucuras. Sabemos o quanto o futebol está caro. Sei do papel do presidente e da diretoria para colocar o clube em ordem. Pagamento em dia, melhores condições, mas não vai ter loucura. Com o caráter que tenho, não posso ficar falando nada”.

Especulações sobre o Corinthians

A entrevista pós-jogo também trouxe à tona rumores de um possível retorno ao Corinthians — clube onde iniciou sua carreira como técnico. O treinador negou qualquer contato e reiterou seu foco no Vasco. “Não tem nada. Coisas de imprensa. Estou focado aqui, 100% aqui”, garantiu.

“Vindo para cá, eu vi uma coisa no Instagram sobre isso. Mas não tem nada. Coisas de imprensa, a gente sabe que é assim que funciona. Nesse caso, já teve Dorival e Tite, daqui a pouco aparece o meu nome. Sei que é o trabalho de vocês, eu entendo. Mas não tive contato de ninguém, principalmente dos meus empresários que teriam que ser os primeiros a falar”, disse.

Expectativa para a Sul-Americana

Com o empate no clássico, o foco do Vasco agora se volta para a Copa Sul-Americana. A equipe enfrenta o Lanús na terça-feira (22), em São Januário, num confronto direto pela liderança do Grupo G. Carille pediu o apoio da torcida e enfatizou a importância da partida: “Vai ser muito importante a torcida ir e nos apoiar porque sabemos o quanto isso nos torna mais forte”.

O duelo do Cruz-Maltino contra o Lanus está marcado para as 21h30, em São Januário. Os cariocas ocupam a vice-liderança, dividindo os mesmos quatro pontos do Lanús — atrás só no saldo de gols. Puerto Cabello e Melgar, ambos com um ponto, completam a chave.

