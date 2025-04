Grêmio e Internacional empatam em jogo tenso e com polêmica

Grêmio e Internacional ficam no 1 a 1 neste nervoso Gre-Nal pela 5ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Grêmio, com o interino James Freitas no lugar do demitido Quinteros, recebeu o Internacional, neste sábado à noite (19/4), pela 5ª rodada do Brasileirão. Saiu na frente com um gol contra esquisitão do goleiro Anthoni, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Alan Patrick, de pênalti, empatou. Final: 1 a 1 neste Gre-Nal 447. Mas os gremistas reclamaram muito de um pênalti de Aguirre em Aravena aos 38 da etapa final, quando o jogo já estava empatado. Aparentemente, penalidade clara que o juiz não deu em campo, mas o VAR o chamou. O árbitro manteve a sua marcação.

Aliás, o juiz Braulio Machado foi muito criticado por ambos os times, com muitos cartões no início do jogo e picotando a partida, parando em dúvidas. O lance polêmico do pênalti foi apenas a “cereja do bolo”.

Assim, o Colorado vai aos seis pontos, no meio da tabela da Série A. Já o Grêmio, com 4 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas com grande risco de, ao fim da rodada, terminar no Z4.

Grêmio joga bem e sai na frente

O Grêmio mostrou uma boa postura em campo, jogando com muita vontade, entrando com maior intensidade nas divididas. Chegou a perder Wagner Leonardo, machucado, e em seu lugar entrou Kannemann, retornando aos gramados após cinco meses, para alegria da torcida, já que o zagueiro é um dos grandes ídolos do Grêmio.

O Internacional fazia valer a sua maior qualidade e, mesmo nervoso com a arbitragem de Braulio da Silva Machado, que deu três cartões ao time nos primeiros 20 minutos, tentava colocar a bola no chão e criou as duas primeiras oportunidades. Na melhor delas, Bernabei cruzou para a conclusão de Enner Valencia, que pegou de primeira na pequena área, ganhando de Kannemann, mas que Gabriel Grando (Volpi) salvou.

Aos 36, no primeiro ataque efetivo do Grêmio, Braithwaite chutou para grande defesa de Anthoni. A bola voltou para a pequena área e Cristián Oliveira chutou mal. Mas a bola bateu em Anthoni e entrou. O auxiliar deu impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal de Oliveira. Grêmio 1 a 0.

Polêmica no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Internacional seguiu sem fazer nada de muito efetivo no ataque. Roger Machado tratou de tirar dois dos mais apagados jogadores do time, Vitinho e Wesley, e entrou com Gabriel Carvalho e Tabata. E deu certo. Aos 20, Tabata levantou na área e, na disputa entre Rogel e João Pedro, este último bateu com o braço na bola. Pênalti que Alan Patrick cobrou e deixou tudo igual.

Aos 37, o lance mais polêmico: Aravena levou um empurrão de Ziquitre na área. Os jogadores do Grêmio pediram pênalti e o jogo seguiu. Assim que a bola parou, o VAR chamou o juiz. Todos esperavam penalidade, mas Braulio Machado manteve sua decisão: lance normal. E tome vaia.

GRÊMIO 1X1 INTERNACIONAL

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 19/4/2025

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público presente: 27.286

Público pagante:26.899

Renda: R$ 1.862.340,00

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann, 30’/1ºT) e Marlon; Villasanti, Dodi, Edenilson (Aravena, 23’/2ºT) e Monsalve; Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: James Freitas (interino).

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo, 27’/2ºT); Vitinho (Tabata, 15’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Gabriel Carvalho, 15’/2ºT)e Enner Valencia (Borré, 27’/2ºT). Técnico: Roger Machado. Técnico: Roger Machado.

Gol: Anthoni, contra, 36’/1ºT (1-0), Alan Patrick, de pênalti, 20’/2ºT (1-1)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Jemerson, Marlos, Monsalve, Villasanti, Dodi, Gabriel Grando(GRE); Vitão, Bruno Henrique, Allan Patrick, Roger Machado, Ronaldo (INT)

Cartões vermelhos: Gabriel Grando (Grêmio, do banco, aos 28’/1ºT)

