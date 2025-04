Juventude x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude recebe o Mirassol neste domingo (20/4), às 11h (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileiro. Com seis pontos, o time gaúcho entrou na rodada na oitava posição da tabela.Mas vem de uma surra: levou 6 a 0 do Flamengo. Logo abaixo, na nona colocação, aparece o Mirassol, somando cinco e vindo de virtória por goleada em cima do Grêmio, 4 a 1.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia sua transmissão a partir das 9h30 (de Brasília). E assim que a bola rolar, Junior Lampard estará na narração.

Junior Lampard narra este duelo, que conta com Henrique Neves nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Assim, você já sabe: clique na arte acima a partir das 9h30 e confira tudo de Juventude x Mirassol.

