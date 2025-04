Diretor da Seleção cita técnicos brasileiros, mas avisa: a hora de um estrangeiro está chegando

O coordenador Rodrigo Caetano deu a entender que muito provavelmente o próximo treinador do Brasil será estrangeiro. Isso ocorreu em conversa com o ex-jogador e atual senador Romário e o narrador Galvão Bueno. O papo rolou antes do jogo entre Flamengo e Vasco neste sábado, 19/4, no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileiro,

“A prioridade é sempre da capacidade técnica do profissional e não somente do idioma ou da nacionalidade. A gente vai tentar fazer a melhor escolha. Ter um técnico do exterior mais cedo ou mais tarde isso ocorrerá”, disse Caetano sobre o sucessor de Dorival Junior, demitido do cargo após a data-Fifa.

Ainda assim, Caetano disse: “Mas há treinadores no futebol brasileiro que estão despontando”, elencando quatro deles.

“Há nomes como Filipe Luís, Roger Machado, Rogério Ceni que despontam. Eu tenho acompanhado muito seus trabalhos”, disse para colocar também Renato Gaúcho ao ser questionado por Romário:

“Renato, que acertou com o Fluminense e também é um treinador de ponta. Mas os estrangeiros eu vou dever porque vai ter a hora de falar”.

Roger fala sobre a citação de seu nome para a Seleção

Perguntado sobre a lembrança de Rodrigo Caetano ao seu nome, Roger Machado, comandante do Internacional, deu esta resposta durante a coletiva após o empate em 1 a 1 do Colorado com o Grêmio, no início da madrugada deste domingo:

“Ser um treinador no futebol brasileiro e trabalhando há 10 anos nesse caminho. É sempre bom ouvir elogios. E não me considero um treinador formado. Assim, sempre busco estar aberto a ver novas coisas. Enfim, me sinto num momento maduro da carreira, por isso é bom ter amigos”, brincou, lembrando que Caetano é um parceiro.

