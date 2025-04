São Paulo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

São Paulo e Santos jogam domingo (20/4), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista vai em busca de sua primeira vitória na competição, já que nas primeiras quatro rodadas conseguiu quatro empates, um feito inédito. Para isso, aposta na força do seu estádio e no apoio do seu torcedor. Já o Peixe conseguiu, em sua última partida, algo que o rival ainda busca: vencer. O Alvinegro Praiano bateu o Atlético-MG por 2 a 0 na Vila Belmiro e agora tenta manter o bom momento no torneio.

Este duelo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia sua cobertura a partir das 14h30 (de Brasília). Christian Rafael estará na narração.

A Jornada Esportiva da Voz para este San-São conta também com João Miguel Lotufo nos comentários e Nino Cyrilo nas reportagens. Assim, não deixe de conferir mais um grande duelo pelo Brasileirão clicando na arte acima a partir das 14h30.

