Atlético-MG x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Finalistas da Libertadores de 2024, Atlético Mineiro e Botafogo se reencontram neste domingo (20/4), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro encontro após a decisão continental, que terminou com vitória do time carioca. Neste Brasileiro, o Fogão entra na rodada com cinco pontos e precisando vencer para não desgarrar nos líderes. O Galo está na zona de rebaixamento. Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará ampla cobertura deste duelo. O pré-jogo e a narração contam com Cesar Tavares.

Além do premiado Cesar Tavares, a Jornada Esportiva conta com Fernando Sid nas reportagens e Rodrigo Seraphim nos comentários. Não perca nada deste jogo. Para isso, é só clicar na arte acima a partir das 14h30.

