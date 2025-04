Palmeiras faz início de ‘campeão’ no Brasileiro e repete 2023

Abel Ferreira busca terceiro título do Brasileirão sob o comando do Palmeiras - (crédito: - Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras virou a chave após o vice no Paulistão. Nos últimos seis jogos, o Alviverde empatou com o Botafogo na estreia no Brasileirão e, depois, engatou uma sequência de cinco vitórias consecutivas — a maior da temporada. Assim, o bom momento fez o time comandado pelo técnico Abel Ferreira somar 10 de 12 pontos possíveis no Brasileiro e igualar a campanha de 2023 após quatro rodadas.

Em 2023, o Palmeiras também conquistou três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos no Brasileirão. Naquele ano, o Alviverde sagrou-se campeão com uma regularidade impressionante para superar o Botafogo, que liderou o campeonato por mais de 30 rodadas. Dessa forma, podemos dizer que campanha de 2025 tem um início de “campeão”.

Já o desempenho atual é superior, por exemplo, a outro ano em que foi campeão, em 2022. Na edição em questão, o Palmeiras somou apenas cinco pontos nas primeiras quatro rodadas, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Mesmo assim terminou conquistando o título com oito de vantagem sobre o segundo colocado.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Alviverde chega em uma sequência de seis jogos de invencibilidade e cinco vitórias consecutivas, o Leão do Pici vive uma crise sob o comando de Vojvoda e tenta se reabilitar na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.