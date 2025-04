Presidente do Grêmio diz que conversa com novo treinador está adiantada

Irritado com a arbitragem de Bráulio Machado, que não marcou um pênalti claro a favor do Grêmio no empate por 1 a 1 com o Internacional, neste sábado, 19/4, o presidente Fábio Guerra comentou, após a partida, sobre a contratação do treinador que substituirá Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira após a derrota por 4 a 1 para o Mirassol, pela rodada passada do Brasileirão.

Sem citar diretamente o nome de Mano Menezes, o mandatário gremista afirmou que as conversas estão avançadas, mas que o anúncio oficial só poderá ser feito após o acerto definitivo entre as partes.

“Ainda estamos negociando. Queremos anunciar o mais rapidamente possível. Mas algumas coisas não dependem só da gente. Existe o outro lado também. Assim, não queremos criar expectativas. ” afirmou Guerra, que pode anunciar o novo treinador nas próximas horas.

O presidente também comentou que as tratativas com Luiz Felipe Scolari para assumir o cargo de diretor de futebol estão encaminhadas.

— Desde o início da gestão buscamos um coordenador técnico. É uma questão de encontrar o nome certo, e não contratar por contratar — destacou.

Irado com a arbitragem

Guerra afirmou que enviará uma reclamação formal à CBF devido ao pênalti não marcado por Bráulio Machado durante o empate com o Internacional. A polêmica aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava empatada em 1 a 1. Aravena sofreu uma falta de Aguirre dentro da área, e o árbitro mandou o jogo seguir. O VAR chegou a chamar Bráulio para revisar o lance, aparentemente claro, mas o juiz manteve sua decisão de não marcar a penalidade.

Vale destacar que os comentaristas foram unânimes: o árbitro cometeu um erro gravíssimo ao não assinalar o pênalti, que poderia ter dado a vitória ao Grêmio no clássico Gre-Nal.

— É o que podemos fazer. O Grêmio vem sendo muito prejudicado — concluiu Guerra.

