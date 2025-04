Fortaleza x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Fortaleza ainda não engrenou; Palmeiras é um dos líderes. Confira com a narração da Voz do Esporte - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Em momentos distintos na temporada, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Alviverde deu a volta por cima após o vice-campeonato paulista e é um dos lideres da Série A, o Leão do Pici vive uma de suas piores crises sob o comando de Vojvoda e, com cinco pontos, está no meio da tabela. Dessa forma, o duelo é visto como uma oportunidade de reafirmação para ambos.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A transmissão terá início a partir das 17h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte ainda traz os comentários de Diogo Marin e as reportagens de Raphael Almeida. Para não perder nada, clique na arte acima a partir das 17h (de Brasília).

