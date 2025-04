Vídeo: torneio de futebol juvenil acaba em pancadaria em Portugal

Episódios de violência que ultrapassaram as quatro linhas marcaram o último dia da Porto International Cup, torneio de futebol juvenil disputado entre os dias 17 e 19 de abril, em Portugal.

O jogo entre Sporting Clube de Cruz e Meyrin FC, da Suíça, ficou marcado por agressões de parte da torcida local a dois atletas da equipe suíça. As vítimas tiveram de receber assistência médica. O árbitro suspendeu a partida por falta de condições de segurança. A polícia foi acionada, mas os agressores conseguiram fugir.

Veja o vídeo:

El Orillamar se retira de un torneo en Portugal tras varias batallas campales en otros partidos. Los coruñeses, que nada tuvieron que ver en los altercados, adoptaron esta medida en señal de protesta y para evitar algún posible conato pic.twitter.com/Kcx6gTGlNa — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) April 19, 2025

“O Sporting Clube da Cruz lamenta profundamente o comportamento de alguns pais e familiares de atletas, que com as suas atitudes não dignificam o desporto e nem merecem assistir a qualquer evento desportivo”, informou o clube por meio de nota.

Porém, este não foi o único episódio violento no último dia da Porto International Cup. Aliás, as cenas de pancadaria motivaram a desistência da disputa por parte do Orillamar, da Espanha. Assim, o clube optou por retirar as cinco equipes que levaram para o evento por causa do “ambiente muito tenso”.

“Não queremos lutar com ninguém nem colocar nenhuma criança em risco. Mesmo se estivéssemos a disputar um título, faríamos o mesmo”, disse o diretor desportivo do clube espanhol, Iván García, em entrevista ao site ‘DXT Campeón’.

