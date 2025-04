Lula parabeniza Calderano por vitória na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Hugo Calderano comemora título inédito para o tênis de mesa do Brasil após triunfo sobre o número 1 do mundo na final, em Macau - (crédito: Divulgação/ITTF)

Após o atleta Hugo Calderano entrar para a história e se tornar o primeiro brasileiro campeão da Copa do Mundo do tênis de mesa, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o parabenizou pelo feito.

Nas redes sociais, Lula disse que estava “muito feliz com o feito inédito de Hugo Calderano em Macau, na Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Num torneio com 48 dos melhores competidores internacionais, o brasileiro levou pela primeira vez um jogador das Américas à decisão e ao título, ao vencer, neste domingo de Páscoa, o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking mundial”.

O feito memorável foi conquistado com vitória sobre o chinês número 1 do mundo, Lin Shidong, em Macau, na China. O brasileiro ganhou a decisão com ótimo nível, dominando quase toda a partida, e fechando a partida em 4 sets a 1 - parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5.

Calderano deixa a China orgulhoso de seu desempenho e com uma campanha memorável. O brasileiro se tornou o primeiro campeão masculino não asiático ou europeu a disputar e ganhar uma final do Mundial na história. Foi também a primeira final da carreira do chinês, que assumiu a primeira posição do ranking em fevereiro, aos 20 anos.

Calderano derrubou todos os favoritos ao título e não foi diferente com o jovem chinês. Frio, técnico e agressivo, o carioca de 28 anos atropelou o rival líder do ranking com uma apresentação magistral.

"Não imaginava ganhar do número 3, do número 2, do número 1. É muito louco para mim colocar meu nome na história do tênis de mesa mundial", afirmou o brasileiro, ainda espantado com a conquista.

Veja a postagem de Lula: