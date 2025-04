Francês ex-Arsenal é o novo reforço do Amazonas para a Série B

Em uma jogada ousada no mercado da bola, o Amazonas FC acertou a contratação do atacante Yaya Sanogo, ex-Arsenal e Toulouse. O francês de 32 anos chega para reforçar o setor ofensivo da Onça Pintada na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sanogo, revelado pelo Auxerre e com passagens por clubes da Europa, como Ajax e Crystal Palace, desembarca em Manaus como a principal aposta da diretoria para elevar o nível do elenco e brigar pelo acesso inédito à Série A. Ele estava livre no mercado desde que deixou o Urartu, da Armênia, no fim de 2023.

Camisa 99 da Onça Pintada

Com 1,91m de altura e conhecido por sua força física, Sanogo foi campeão da Copa da Inglaterra pelo Arsenal em 2014 e soma convocações pelas seleções de base da França. No Amazonas, ele vestirá a camisa 99 e deve iniciar os treinos com o grupo já na próxima semana.

O Amazonas FC ocupa atualmente a parte intermediária da tabela da Série B e aposta no talento do novo reforço para embalar na competição. A estreia de Sanogo deve acontecer nas próximas rodadas, dependendo da regularização junto à CBF.

