F1: Piastri vence na Arábia Saudita e assume liderança do mundial

A Fórmula 1 tem um novo líder. Oscar Piastri aproveitou uma punição de Max Verstappen e venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita, neste domingo (20/4), para assumir a liderança do campeonato mundial de pilotos. O australiano da McLaren subiu no lugar mais alto do pódio pela terceira vez na temporada e se tornou favorito ao título, enquanto o tetracampeão da Red Bull ficou em segundo e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o top-3. Gabriel Bortoleto ficou apenas em 18º.

Depois de não conseguir a pole position por 0.010s no sábado (19/4), Piastri correu atrás do prejuízo logo na largada e por pouco não assumiu a liderança, se não fosse um corte de chicane de Verstappen. O holandês foi punido em 5 segundos e abriu caminho para a vitória do australiano, que foi preciso e cruzou a linha de chegada sem muitos problemas.

"Estou procurando um sofá agora, uma corrida muito difícil. Feliz com a vitória, a largada fez a diferença. Foi difícil de seguir o Max, acabou destruindo meus pneus, mas depois foi um ótimo pit stop. O Max estava até um pouco mais próximo do que eu imaginava”, disse após o triunfo.

Piastri se tornou o primeiro australiano a assumir a liderança do campeonato desde Mark Webber em 2010. Ele ultrapassou o companheiro Lando Norris, que sofreu um acidente na classificação e largou em 10º, mas conseguiu recuperar na corrida e ficou em 4º. Com o resultado, o australiano é o primeiro com 99 pontos, seguido pelo britânico com 89 e Verstappen com 87.

Um dos destaques dia foi Leclerc, que conquistou o primeiro pódio da Ferrari no ano. A zona de pontuação ainda teve, George Russell (5º), Kimi Antonelli (6º), Lewis Hamilton (7º), Carlos Sainz (8º), Alex Albon (9º) e Isack Hadjar (10º). Único brasileiro no grid, Bortoleto teve um fim de semana complicado e terminou em 18º, o último a cruzar a linha de chegada.

Após a última etapa da rodada tripla de abril, a Fórmula 1 terá duas semanas de descanso e retorna em 4 de maio, para o Grande Prêmio de Miami, fim de semana com prova de sprint. A largada da corrida principal será às 17h.

A corrida

Verstappen e Piastri largaram bem e o tetracampeão ficou pelo lado de fora na curva 1. Sem espaço, o holandês cortou a chicane para manter a liderança. Mais atrás, Tsunoda e Gasly tentaram dividir a curva, mas se tocaram e pararam no muro. O acidente fez o carro de segurança entrar e, na relargada, Verstappen conseguiu continuar na frente, porém foi penalizado em 5 segundos pelo corte da chicane no início da prova.

Piastri tentou encurtar a distância para o líder, mas não conseguiu. Enquanto isso, Norris escalou o meio do pelotão. Depois de três tentativas, o britânico da McLaren deixou Hamilton para trás, assim como Sainz e Antonelli.

A corrida ficou morna após o começo agitado e só voltou a ter mais emoção com o início das paradas nos boxes. Aproveitando a punição de Verstappen, Piastri ultrapassou o holandês quando o adversário fez o pit stop. Quem esticou a período com os pneus iniciais foi Leclerc e Norris, que seguraram até o limite na esperança de uma bandeira vermelha ou o carro de segurança, mas sem sucesso.

Assim, Piastri finalmente assumiu a liderança e precisou apenas administrar até cruzar a linha de chegada. Norris tentou apertar Leclerc em busca de um lugar no pódio, mas não conseguiu e precisou se contentar com a quarta colocação.

Resultado final

1. Piastri (McLaren)

2. Verstappen (Red Bull)

3. Leclerc (Ferrari)

4. Norris (McLaren)

5. Russell (Mercedes)

6. Antonelli (Mercedes)

7. Hamilton (Ferrari)

8. Sainz (Williams)

9. Albon (Williams)

10. Hadjar (RB)

11. Lawson (RB)

12. Alonso (Aston Martin)

13. Bearman (Haas)

14. Ocon (Haas)

15. Hulkenberg (Sauber)

16. Stroll (Aston Martin)

17. Doohan (Alpine)

18. Bortoleto (Sauber)

19. Tsunoda (Red Bull)

20. Gasly (Alpine)