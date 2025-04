Com três ausências, Flamengo divulga lista de relacionados para Libertadores

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrenta a LDU, às 19h (de Brasília), na próxima terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Filipe Luís terá três desfalques certos para o confronto. Afinal, Alex Sandro, Allan e De la Cruz não viajarão neste domingo para Quito.

O lateral-esquerdo tem um edema na coxa esquerda sofrido na última quarta-feira, na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude. Já os volantes não acompanharam a delegação rubro-negra por conta da altitude.

Allan tem uma condição chamada traços falcêmicos, que requer cuidado para prática de atividade física em lugares com ar rarefeito, por conta da menor quantidade de oxigênio transportado no sangue que uma pessoa normal.

O problema não impede o jogador de praticar esportes. Porém, causa efeitos como hipertermia, desidratação, uma alteração regionalizada de oxigenação do sangue e acidose (desequilíbrio nos níveis de ácido no sangue). Na altitude, os efeitos são potencializados.

Na última Data Fifa, De la Cruz foi cortado do Uruguai antes do jogo contra a Bolívia em El Alto, situado a 4.090 metros acima do nível do mar. O volante sentiu efeitos e relatou mal-estar quando esteve na altitude.

No entanto, a altitude de Quito, de 2.850 metros, não é considerada das piores. Assim, os cortes ocorreram por prevenção do departamento médico.

Cleiton volta à lista de relacionados do Flamengo

Por outro lado, Cleiton voltou à lista dos relacionados. O zagueiro ficou fora dos últimos quatro jogos por opção técnica. Outro que está com a delegação é o meia Joshua, da base rubro-negra.

O Rubro-Negro precisa da vitória após perder para o Central Córdoba por 2 a 1, no Maracanã. O Rubro-Negro é o terceiro colocado, com três pontos, atrás do time argentino e a LDU, com quatro. O Deportivo Táchira é o lanterna, ainda sem pontuar.

