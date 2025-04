Vasco não leva gol pela primeira vez neste Brasileirão

O Vasco ficou no empate com o Flamengo em 0 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez nesta edição da competição, o Cruz-Maltino saiu de campo sem levar gol. A defesa suportou a pressão do rival e contou com jornada inspirada de Léo Jardim. Os zagueiros também tiveram boa atuação.

Lucas Freitas e João Victor foram os zagueiros titulares contra o Flamengo. Contra o Ceará, na última terça-feira, os defensores foram mal na derrota por 2 a 1. Nos demais jogos, a equipe já havia sofrido gols por falhas do sistema defensivo. Assim, o técnico Fábio Carille elogiou a evolução do Cruz-Maltino.

“Eu que o lancei no Corinthians (João Victor) em 2019, conheço bem. Ainda esse ano teve altos e baixos com decisões erradas. Temos cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples, dê uma ‘zagueirada’, disse o treinador.

O comandante cobrou que os zagueiros sejam mais efetivos. Antes do clássico, o Vasco havia sofrido gols erros individuais em todos os jogos.

“Zagueiro bom é aquele que não toma gol. Muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde. Alguns momentos, um bico para zagueiro é legal. Tem algumas virtudes que para zagueiro são muito importantes”.

Carille dá puxão de orelhas nos jogadores do Vasco

Na entrevista coletiva após o jogo deste sábado, Carille deu um puxão de orelhas na equipe, afirmando que há situações que fogem do controle da comissão técnica.

“Temos trabalhado bastante, mas tem coisas que fogem da mão do técnico que é a tomada da decisão melhor, escolha, tirada, aliviar a bola para um setor em que você fique tranquilo. Hoje teve hora que a gente quis driblar, e o Flamengo ficou com a bola dentro da nossa área. É zona de segurança, não precisa correr esse risco. Flamengo é difícil de marcar. Sei que criou, mas a gente sai sem gols e mostra que podemos melhorar e temos condições de fazer melhor na parte defensiva”.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Lanús, em São Januário. O jogo vale a liderança do grupo, afinal os argentinos estão na ponta da tabela.

