Corinthians analisa mercado para contratar um novo treinador

O Corinthians segue em busca de um treinador após a demissão de Ramón Díaz. O executivo Fabinho Soldado lida a negociação com sigilo, tanto que não tem compartilhado informações com outros pares da diretoria para evitar vazamento das notícias.

Dorival Júnior segue como o plano A da direção. No entanto, as tratativas estão paralisadas no momento. Afinal, o ex-treinador da Seleção Brasileira recebeu contato de uma pessoa próxima do presidente Augusto Melo e não por Fabinho Soldado, o que não caiu bem dentro do clube.

O departamento de futebol acredita que o momento é de cruzar dados, levantar informações, sondar opções e achar um técnico de peso para comandar o Timão nas três competições que ainda disputará na temporada: Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Dessa maneira, no Corinthians, é consenso que o clube precisa contratar um “treinador de peso”, com histórico vencedor, facilidade na gestão de egos dentro do vestiário, capacidade técnica para resolver os problemas táticos e melhorar o sistema defensivo.

O Timão volta a campo na próxima quinta-feira (24), quando enfrenta o Racing (URU), pela Copa Sul-Americana. O Timão vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no último sábado, pelo Brasileirão.

