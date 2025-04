Diretor da CBF coloca Roger Machado entre os avaliados para assumir Seleção

O bom trabalho à frente do Inter vem rendendo frutos para Roger Machado. Afinal, o nome do treinador entrou em pauta na CBF, que busca um treinador para o lugar de Dorival Júnior. A entidade avalia outros nomes do futebol brasileiro e do exterior.

Antes do clássico entre Vasco e Flamengo, no último sábado, no Maracanã, o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, citou o comandante do Inter entre os nomes pautados para assumir a Canarinho. O dirigente falou que brasileiros estão sendo estudados.

“Não falarei um nome, mas há alguns despontando. Sempre é a capacidade técnica do profissional, não o idioma ou nacionalidade. Tentaremos fazer a melhor escolha. Dentre os brasileiros, despontam Filipe Luís, Rogério Ceni, Roger Machado e Renato Gaúcho. Estrangeiros, neste momento, não falarei”, destacou.

Assim, o discurso de Rodrigo Caetano repercutiu no Inter. Após o empate em 1 a 1 no Gre-Nal do último sábado, Roger Machado valorizou a lembrança e afirmou que busca evoluir na carreira. Em seguida, brincou com o fato de ter relação com o dirigente.

“Trabalhando há 10 anos neste caminho, é sempre bom ouvir elogios. Não me considero um treinador formado completamente, nem quero. Quero sempre aprender, mas me sinto em um momento muito maduro da carreira. É muito bom ouvir. É por isso que é bom ter amigos”.

Em décimo lugar no Brasileirão, o Inter vira a chave para a Libertadores. Afinal, nesta terça-feira (22), o Colorado encara o Nacional, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Grupo F.

