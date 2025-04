Rollheiser critica atuação do Santos: ‘Entramos dormindo’

Após mais uma derrota do Santos no Brasileirão, a terceira em cinco jogos, o meia Rollheiser criticou a atuação do Alvinegro no revés por 2 a 1 para o São Paulo. O argentino, inclusive, destacou que o Peixe entrou “dormindo” no Morumbis.

“Entramos um pouco dormindo no primeiro tempo. Tomamos dois gols. Fomos para o segundo tempo com 2 a 1. No segundo tempo não jogamos mal, poderíamos ter feito mais, mas é o futebol. Agora temos que fazer a autocrítica e nos preparar para a próxima partida, que será mais uma final para nós”, comentou Rollheiser, em entrevista à Rede Globo.

O argentino de 25 anos, aliás, talvez tenha feito a sua melhor partida desde que chegou ao Santos, no início deste ano. Ele criou boas jogadas, mas não conseguiu impedir a derrota. No entanto, recebeu a maior avaliação do Jogada10.

Com o tropeço, o Santos segue com 4 pontos, e 16º lugar, na entrada da da zona de rebaixamento. No entanto, o time de Rollheiser pode entrar na zona de degola no complemento da rodada. O Peixe, aliás, busará a reabilitação no próximo domingo (27), recebendo o Red Bull Bragantino às 20h30.

